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Під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує

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Під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує

Pexels

Невдовзі такий госпіталь з'явиться біля українсько-польського кордону.

Неподалік Львова американські медики розгорнули польовий госпіталь. Там безкоштовно і цілодобово допомагають усім, хто цього потребує.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Операційна, реанімація і навіть пологова зала. У мобільному шпиталі чимало відділень, зокрема і травматологія, де і наші лікарі тут зможуть надати швидку і кваліфіковану допомогу. Тут на пацієнтів чекають сучасна апаратура і досвідчені американські лікарі. 

"Маємо 60 станціонарних ліжок, але готові щодня оглядати до 200 людей. Є дві операційні кімнати, 4 лабораторії, рентген і всі необхідні медикаменти. Можемо оперувати і дорослих, і дітей", - каже координатор шпиталю Джон Трок. 

Американські лікарі неподалік Львова розгорнули польовий госпіталь

Американські лікарі неподалік Львова розгорнули польовий госпіталь

Польовий шпиталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". Про клініку львівянка Софія дізналася з Інтернету. Прийшла, каже бо її сімейна лікарка виїхала за кордон. А це - Петро з Павлограда. У Львові вже тиждень і теж вирішив скористатися допомогою американських лікарі.

Від початку війни лише до Львова приїхало понад 200 тисяч вимушених переселенців. Медичні заклади міста наразі справляються, але мобільний шпиталь, кажуть тутешні лікарі - неабияка підмога

"Дуже багато людей розселені по Львову, вони не приписані ні до сімейних лікарів, а це така можливість в ургентеому порядку створити лікарню яка буде допомагати нашій медичній системі", - каже голова Львівської ВЦА Максим Козицький. 

Свою допомогу американським лікарям прийшов запропонувати львівський лікар, певен його знання і руки тут не будуть зайвими

"Я подумав можливо десь моя допомога буле потрібна, бо я навчався в Америці, допомагаю тут трошки нашим добровольцям, трошки волонтерам. Я сам вертибролог знаєте проблеми спини, я думаю це потрібно завжди і всюди", - каже український лікар. 

У польовому шпиталі працює півсотні лікарів, частина з них має досвід роботи в Іраку. Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Ще один подібний заклад цього тижня запрацює неподалік українсько польського кордону. Його розгорнуть ізраїльські медики.

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