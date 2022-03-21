Під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує

Під Львовом іноземні медики розгорнули польовий госпіталь: там лікують усіх, хто цього потребує

Невдовзі такий госпіталь з'явиться біля українсько-польського кордону.

Неподалік Львова американські медики розгорнули польовий госпіталь. Там безкоштовно і цілодобово допомагають усім, хто цього потребує.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Операційна, реанімація і навіть пологова зала. У мобільному шпиталі чимало відділень, зокрема і травматологія, де і наші лікарі тут зможуть надати швидку і кваліфіковану допомогу. Тут на пацієнтів чекають сучасна апаратура і досвідчені американські лікарі.

"Маємо 60 станціонарних ліжок, але готові щодня оглядати до 200 людей. Є дві операційні кімнати, 4 лабораторії, рентген і всі необхідні медикаменти. Можемо оперувати і дорослих, і дітей", - каже координатор шпиталю Джон Трок.

Американські лікарі неподалік Львова розгорнули польовий госпіталь

Польовий шпиталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". Про клініку львівянка Софія дізналася з Інтернету. Прийшла, каже бо її сімейна лікарка виїхала за кордон. А це - Петро з Павлограда. У Львові вже тиждень і теж вирішив скористатися допомогою американських лікарі.

Від початку війни лише до Львова приїхало понад 200 тисяч вимушених переселенців. Медичні заклади міста наразі справляються, але мобільний шпиталь, кажуть тутешні лікарі - неабияка підмога

"Дуже багато людей розселені по Львову, вони не приписані ні до сімейних лікарів, а це така можливість в ургентеому порядку створити лікарню яка буде допомагати нашій медичній системі", - каже голова Львівської ВЦА Максим Козицький.

Свою допомогу американським лікарям прийшов запропонувати львівський лікар, певен його знання і руки тут не будуть зайвими

"Я подумав можливо десь моя допомога буле потрібна, бо я навчався в Америці, допомагаю тут трошки нашим добровольцям, трошки волонтерам. Я сам вертибролог знаєте проблеми спини, я думаю це потрібно завжди і всюди", - каже український лікар.

У польовому шпиталі працює півсотні лікарів, частина з них має досвід роботи в Іраку. Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Ще один подібний заклад цього тижня запрацює неподалік українсько польського кордону. Його розгорнуть ізраїльські медики.

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