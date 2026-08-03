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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1611
Час на прочитання
1 хв

"Зроблено в Росії": у львівському ТРЦ продавали брендовий одяг, виготовлений окупантами

Після розголосу в соцмережах щодо продажу речей із маркуванням РФ та датою виробництва 2025 року, адміністрація ТРЦ Victoria Gardens заявила про повне вилучення цього товару орендарем.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ТРЦ Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens / Фото: Victoria Gardens

У популярному львівському торговельно-розважальному центрі Victoria Gardens спалахнув скандал через продаж одягу з ярликами країни-агресорки. Речі з маркуванням РФ та датою виготовлення 2025 року виявили відвідувачі.

Про це повідомляє Telegram-канал «Реальний Львів».

Фотографії товарів із маркуванням російською мовою швидко поширилися соціальними мережами, викликавши обурення серед містян та користувачів Інтернету. На етикетках чітко видно країну походження та маркування, датоване вже часом повномасштабного вторгнення.

Адміністрація ТРЦ Victoria Gardens оперативно відреагувала на суспільний резонанс та провела перевірку торговельної точки.

«Орендар негайно вилучив увесь зазначений товар із продажу. Зараз такого одягу в магазині немає», — запевнило керівництво ТРЦ у своїй офіційній заяві.

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими ярликами

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими ярликами

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими бірками

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими бірками

Зараз адміністрація торговельного центру контролює дотримання вимог законодавства щодо заборони імпорту та продажу товарів, пов’язаних із державою-агресоркою.

Нагадаємо, в Україні і досі продають російську косметику та працює франшиза з РФ. Росіяни маскують свої бренди під «товари з Європи».

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Дата публікації
Кількість переглядів
1611
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