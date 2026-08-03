"Зроблено в Росії": у львівському ТРЦ продавали брендовий одяг, виготовлений окупантами

ТРЦ Victoria Gardens / Фото: Victoria Gardens

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У популярному львівському торговельно-розважальному центрі Victoria Gardens спалахнув скандал через продаж одягу з ярликами країни-агресорки. Речі з маркуванням РФ та датою виготовлення 2025 року виявили відвідувачі.

Про це повідомляє Telegram-канал «Реальний Львів».

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Фотографії товарів із маркуванням російською мовою швидко поширилися соціальними мережами, викликавши обурення серед містян та користувачів Інтернету. На етикетках чітко видно країну походження та маркування, датоване вже часом повномасштабного вторгнення.

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Адміністрація ТРЦ Victoria Gardens оперативно відреагувала на суспільний резонанс та провела перевірку торговельної точки.

«Орендар негайно вилучив увесь зазначений товар із продажу. Зараз такого одягу в магазині немає», — запевнило керівництво ТРЦ у своїй офіційній заяві.

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими ярликами

У львівському ТРЦ Victoria Gardens прибрали з продажу одяг із російськими бірками

Зараз адміністрація торговельного центру контролює дотримання вимог законодавства щодо заборони імпорту та продажу товарів, пов’язаних із державою-агресоркою.

Нагадаємо, в Україні і досі продають російську косметику та працює франшиза з РФ. Росіяни маскують свої бренди під «товари з Європи».

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