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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Час на прочитання
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Знайшли мертвим у ТЦК: з'явилися нові подробиці смерті військового

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили мобільний телефон загиблого та петлю, виготовлену зі шнурка.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Військовослужбовці ТЦК

Військовослужбовці ТЦК / © Цензор.нет

Військовослужбовець, тіло якого вранці 1 серпня виявили у приміщенні Першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Мостиська на Львівщині, за попередніми даними, помер внаслідок повішення.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За його словами, загиблим є 48-річний Андрій Чиж, який проходив службу у взводі охорони ТЦК.

«Близько 07:00 його знайшли повішеним у службовому кабінеті №3», — написав Глагола.

Він також повідомив, що під час огляду місця події правоохоронці вилучили мобільний телефон загиблого та петлю, виготовлену зі шнурка.

«Передсмертної записки не виявили», — зазначив журналіст.

За інформацією Глаголи, тіло військовослужбовця направили на проведення судово-медичної експертизи.

«Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх слідчих дій та результатів експертизи», — повідомив він.

Офіційного підтвердження оприлюднених журналістом деталей від правоохоронних органів станом на цей час немає.

Нагадаємо, раніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

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