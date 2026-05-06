"З ліжка не могли встати": у Львові госпіталізували 5 вихованців дитсадка

У Львові через отруєння дітей у дитсадку поліція відкрила кримінальну справу / © pixabay.com

У Львові до інфекційної лікарні госпіталізували 5 вихованців дитсадка з симптомами кишкової інфекції.

Про це повідомляють поліція Львівської області, Львівська міська рада і Lviv.media.

До поліції надійшло повідомлення про те, що до медзакладу було доправлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією.

Як встановили правоохоронці, усі діти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Винним в отруєнні дітей загрожує покарання — до трьох років позбавлення волі.

За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію. Водночас остаточні висновки можна буде робити лише після лабораторних підтверджень.

В департаменті освіти та культури міста розповіли, що госпіталізовані діти перебувають під наглядом лікарів. Інші діти почуваються добре та відвідують садок.

Що розповідають батьки дітей

Мама одного з вихованців дитячого садка у коментарі Lviv.media. підтвердила, що йдеться про заклад дошкільної освіти №183, що на Сихові.

«У сина в суботу різко піднялася температура до 39,5. Трималася декілька днів. Падала і скоро знову піднімалася. Але згодом додалися інші симптоми — сильна діарея, блювота. Стало зрозуміло, що це якась кишкова інфекція. Дитина декілька днів навіть з ліжка не могла встати. Млявість, слабкість. Сподіваюся, що встановлять точні причини інфекції і більше до таких випадків не дійде. Адже йдеться про здоров’я дітей», — розповіла мама одного з дошкільнят Юлія Василина.

У коментарі виданню медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін додав, що були госпіталізовані діти віком від 3 до 6 років. В усіх схожі симптоми: розріджені випорожнення, блювота, підвищена температура й загальна слабкість.

