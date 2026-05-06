ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

"З ліжка не могли встати": у Львові госпіталізували 5 вихованців дитсадка

У Львові п’ятеро дітей віком від 3 до 6 років госпіталізовані до інфекційної лікарні. У поліції підтвердили факт відкриття кримінальної справи щодо інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
У Львові через отруєння дітей у дитсадку поліція відкрила кримінальну справу

У Львові через отруєння дітей у дитсадку поліція відкрила кримінальну справу / © pixabay.com

У Львові до інфекційної лікарні госпіталізували 5 вихованців дитсадка з симптомами кишкової інфекції.

Про це повідомляють поліція Львівської області, Львівська міська рада і Lviv.media.

До поліції надійшло повідомлення про те, що до медзакладу було доправлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією.

Як встановили правоохоронці, усі діти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Винним в отруєнні дітей загрожує покарання — до трьох років позбавлення волі.

За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію. Водночас остаточні висновки можна буде робити лише після лабораторних підтверджень.

В департаменті освіти та культури міста розповіли, що госпіталізовані діти перебувають під наглядом лікарів. Інші діти почуваються добре та відвідують садок.

Що розповідають батьки дітей

Мама одного з вихованців дитячого садка у коментарі Lviv.media. підтвердила, що йдеться про заклад дошкільної освіти №183, що на Сихові.

«У сина в суботу різко піднялася температура до 39,5. Трималася декілька днів. Падала і скоро знову піднімалася. Але згодом додалися інші симптоми — сильна діарея, блювота. Стало зрозуміло, що це якась кишкова інфекція. Дитина декілька днів навіть з ліжка не могла встати. Млявість, слабкість. Сподіваюся, що встановлять точні причини інфекції і більше до таких випадків не дійде. Адже йдеться про здоров’я дітей», — розповіла мама одного з дошкільнят Юлія Василина.

У коментарі виданню медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін додав, що були госпіталізовані діти віком від 3 до 6 років. В усіх схожі симптоми: розріджені випорожнення, блювота, підвищена температура й загальна слабкість.

Раніше ми писали, що мешканець Львівщини потрапив до реанімації через немиті овочі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie