«С кровати не могли встать»: во Львове госпитализировали 5 воспитанников детсада

Во Львове в инфекционную больницу госпитализировали 5 воспитанников детсада с симптомами кишечной инфекции.

Об этом сообщают полиция Львовской области, Львовский городской совет и Lviv.media.

В полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение были доставлены пять детей с кишечной инфекцией.

Как установили правоохранители, все дети — воспитанники одного из львовских дошкольных учебных заведений. Полицейские проводят первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

По факту следователи открыли уголовное производство по ст. «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Виновным в отравлении детей грозит наказание — до трех лет лишения свободы.

По предварительной информации, речь может идти о ротавирусной инфекции. В то же время, окончательные выводы можно будет делать только после лабораторных подтверждений.

В департаменте образования и культуры города рассказали, что госпитализированные дети находятся под наблюдением врачей. Другие дети чувствуют себя хорошо и посещают сад.

Что рассказывают родители детей

Мама одного из воспитанников детского сада в комментарии Lviv.media. подтвердила, что речь идет о заведении дошкольного образования №183 на Сыхове.

«У сына в субботу резко поднялась температура до 39,5. Держалась несколько дней. Падала и скоро снова поднималась. Но впоследствии добавились другие симптомы — сильная диарея, рвота. Стало ясно, что это какая-то кишечная инфекция. Ребенок несколько дней даже с кровати не мог встать. Вялость, слабость. Надеюсь, что установят точные причины инфекции и больше до таких случаев не дойдет. Ведь речь идет о здоровье детей», — рассказала мама одного из дошкольников Юлия Василиса.

В комментарии изданию медицинский директор инфекционной больницы Андрей Орфин добавил, что были госпитализированы дети от 3 до 6 лет. У всех схожие сиптомы: разреженные стулы, рвота, повышенная температура и общая слабость.

