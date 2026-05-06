«С кровати не могли встать»: во Львове госпитализировали 5 воспитанников детсада
Во Львове пятеро детей от 3 до 6 лет госпитализированы в инфекционную больницу. В полиции подтвердили факт возбуждения уголовного дела по инциденту.
Во Львове в инфекционную больницу госпитализировали 5 воспитанников детсада с симптомами кишечной инфекции.
Об этом сообщают полиция Львовской области, Львовский городской совет и Lviv.media.
В полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение были доставлены пять детей с кишечной инфекцией.
Как установили правоохранители, все дети — воспитанники одного из львовских дошкольных учебных заведений. Полицейские проводят первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
По факту следователи открыли уголовное производство по ст. «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Виновным в отравлении детей грозит наказание — до трех лет лишения свободы.
По предварительной информации, речь может идти о ротавирусной инфекции. В то же время, окончательные выводы можно будет делать только после лабораторных подтверждений.
В департаменте образования и культуры города рассказали, что госпитализированные дети находятся под наблюдением врачей. Другие дети чувствуют себя хорошо и посещают сад.
Что рассказывают родители детей
Мама одного из воспитанников детского сада в комментарии Lviv.media. подтвердила, что речь идет о заведении дошкольного образования №183 на Сыхове.
«У сына в субботу резко поднялась температура до 39,5. Держалась несколько дней. Падала и скоро снова поднималась. Но впоследствии добавились другие симптомы — сильная диарея, рвота. Стало ясно, что это какая-то кишечная инфекция. Ребенок несколько дней даже с кровати не мог встать. Вялость, слабость. Надеюсь, что установят точные причины инфекции и больше до таких случаев не дойдет. Ведь речь идет о здоровье детей», — рассказала мама одного из дошкольников Юлия Василиса.
В комментарии изданию медицинский директор инфекционной больницы Андрей Орфин добавил, что были госпитализированы дети от 3 до 6 лет. У всех схожие сиптомы: разреженные стулы, рвота, повышенная температура и общая слабость.
