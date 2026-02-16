- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 2 хв
На Львівщині чоловіка оштрафували на 68 тис. грн через показники лічильника
Мешканець Львівщини вирішив “економити” на оплаті комунальних послуг та поплатився.
У Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка через махінації із показниками газового лічильника.
Про це йдеться у вироку Пустомитівського районного суду Львівської області.
Як чоловік «економив» на газі
Інцидент стався у селі Давидів Львівської області. Як встановив суд, місцевий мешканець вирішив суттєво зменшити свої рахунки за блакитне паливо. Для цього він вдався до грубого втручання у роботу газового лічильника:
відклеїв та повторно наклеїв контрольну стрічку;
демонтував заводську пломбу;
зняв кришку та за допомогою «сторонніх твердих предметів» відкрутив показники назад.
Завдяки таким маніпуляціям реальний показник у 4 874 м³ перетворився на 3 807 м³.
Розуміючи, що самостійно легалізувати ці цифри буде важко, чоловік звернувся до своєї знайомої, яка раніше працювала в ПАТ «Львівгаз». Жінка погодилася допомогти: через чат-бот у Viber вона подала занижені показники, «списавши» таким чином 1 067 кубометрів газу.
Чоловік визнав, що обманював
Збитки, завдані Львівській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», оцінили у 7 917 гривень. Проте схема швидко розкрилася, і замість економії фігуранти опинилися на лаві підсудних за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувачений чоловік вирішив не сперечатися з правосуддям та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.
Суд врахував:
повне визнання вини;
наявність на утриманні неповнолітньої дитини;
відсутність попередніх судимостей.
Рішення суду
Пустомитівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості.
Вирок суду:
Визнати винним за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство).
Призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень.
Жінку, яка допомагала жителю Львівщини, суд оштрафував на 51 000 гривень.