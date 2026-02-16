ТСН у соціальних мережах

Львів
256
2 хв

На Львівщині чоловіка оштрафували на 68 тис. грн через показники лічильника

Мешканець Львівщини вирішив “економити” на оплаті комунальних послуг та поплатився.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жителя Львівщини оштрафували через махінації із лічильником

Жителя Львівщини оштрафували через махінації із лічильником / © УНІАН

У Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка через махінації із показниками газового лічильника.

Про це йдеться у вироку Пустомитівського районного суду Львівської області.

Як чоловік «економив» на газі

Інцидент стався у селі Давидів Львівської області. Як встановив суд, місцевий мешканець вирішив суттєво зменшити свої рахунки за блакитне паливо. Для цього він вдався до грубого втручання у роботу газового лічильника:

  • відклеїв та повторно наклеїв контрольну стрічку;

  • демонтував заводську пломбу;

  • зняв кришку та за допомогою «сторонніх твердих предметів» відкрутив показники назад.

Завдяки таким маніпуляціям реальний показник у 4 874 м³ перетворився на 3 807 м³.

Розуміючи, що самостійно легалізувати ці цифри буде важко, чоловік звернувся до своєї знайомої, яка раніше працювала в ПАТ «Львівгаз». Жінка погодилася допомогти: через чат-бот у Viber вона подала занижені показники, «списавши» таким чином 1 067 кубометрів газу.

Чоловік визнав, що обманював

Збитки, завдані Львівській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», оцінили у 7 917 гривень. Проте схема швидко розкрилася, і замість економії фігуранти опинилися на лаві підсудних за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений чоловік вирішив не сперечатися з правосуддям та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд врахував:

  • повне визнання вини;

  • наявність на утриманні неповнолітньої дитини;

  • відсутність попередніх судимостей.

Рішення суду

Пустомитівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Вирок суду:

  • Визнати винним за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство).

  • Призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень.

Жінку, яка допомагала жителю Львівщини, суд оштрафував на 51 000 гривень.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

