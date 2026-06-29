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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2466
Час на прочитання
1 хв

Негода після пекельної спеки: у Львові блискавка влучила у 6-річну дитину

Ударило під час раптової бурі: у Львові 6-річна дівчинка потрапила до реанімації через влучання блискавки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Блискавка. Фото ілюстративне

Блискавка. Фото ілюстративне / © Pexels

У Львові під час раптової негоди, яка сьогодні ввечері, 29 червня, зненацька охопила місто після нестерпної спеки, блискавка влучила у дитину.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає», — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що у Львові злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.

За даними місцевого обленерго, на Львівщині через негоду знеструмлені 76 населених пунктів, з них 18 — повністю.

Раніше в Україні в частині регіонів оголосили небезпеку першого рівня через негоду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2466
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