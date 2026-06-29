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- Львів
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Негода після пекельної спеки: у Львові блискавка влучила у 6-річну дитину
Ударило під час раптової бурі: у Львові 6-річна дівчинка потрапила до реанімації через влучання блискавки.
У Львові під час раптової негоди, яка сьогодні ввечері, 29 червня, зненацька охопила місто після нестерпної спеки, блискавка влучила у дитину.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає», — зазначив міський голова.
Нагадаємо, що у Львові злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.
За даними місцевого обленерго, на Львівщині через негоду знеструмлені 76 населених пунктів, з них 18 — повністю.
Раніше в Україні в частині регіонів оголосили небезпеку першого рівня через негоду.