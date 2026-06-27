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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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250
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1 хв

На Львівщині зіткнулися три автомобілі: травмовано дитину (фото)

Внаслідок ДТП у Бродах травмовано чотирирічного хлопчика.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Аварія у Бродах.

Аварія у Бродах.

Напередодні у місті Броди Золочівського району Львівської області сталася аварія. Травмовано чотирирічного хлопчика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції у Львівській області.

Відбулося зіткнення автомобіля Peugeot, за кермом якого був 73-річний водій, та автомобіля Ford під керуванням 34-річної водійки. Після цього Ford відкинуло на автомобіль Volkswagen E-Golf, який на момент зіткнення стояв на смузі руху.

Унаслідок ДТП чотирирічний пасажир Ford Fiesta отримав тілесні ушкодження. Дитину шпиталізували.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, у Львівській області хлопець жорстоко вбив матір, а потім на швидкості влаштував смертельну ДТП. Після злочину керманич Audi не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
250
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