У річці на Львівщині знайшли слід доісторичного минулого: вік знахідки може становити сотні тисяч років

Зуб мамонта / © скриншот з відео

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Поблизу міста Жидачева Львівської області у річці Стрий виявили добре збережений зуб мамонта, вік якого попередньо може становити від кількох десятків до кількох сотень тисяч років.

Про це повідомило «Суспільне».

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Знахідку 17 липня випадково зробив військовослужбовець та випускник географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Проць. Він пішов купатися на Стрий і помітив у намулі предмет, який відрізнявся від каміння.

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«Я дістав телефон, увімкнув Google-пошук і одразу зрозумів, що це зуб мамонта», — розповів Проць.

Зуб важить понад сім кілограмів

Знахідку передали географічному факультету ЛНУ імені Івана Франка. За словами доцентки Олени Томенюк, зуб майже цілий, має довжину близько 35 сантиметрів і важить 7 кілограмів 440 грамів.

«Стан збереженості говорить про унікальність знахідки», — зазначила науковиця, пояснивши, що перебування у вологому середовищі річки фактично допомогло законсервувати рештку та захистити її від руйнування.

Попередньо — шерстистий мамонт

Науковці припускають, що зуб належав мамонту, який жив у пізньому плейстоцені. Попередньо його можуть віднести до виду Mammuthus primigenius — шерстистого мамонта. Точний вік та вид тварини мають встановити після додаткових досліджень.

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Професор Андрій Богуцький наголосив, що рештки мамонтів не є рідкістю для заходу України, де відомо багато палеолітичних стоянок. Водночас особливість цієї знахідки полягає саме у винятково доброму стані збереження.

Надалі зуб зберігатимуть у колекції географічного факультету та використовуватимуть як навчальний матеріал для студентів.

Нагадаємо, раніше на півночі Болгарії після того, як рівень води в річці Дунай опустився до історично низьких позначок, у руслі річки виявили рештки давнього мамонта.

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