На Львівщині суд покарав жінку за вагітність її 16-річної доньки: що сказала мати

Тест на вагітність / © pexels.com

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На Львівщині Жовківський райсуд призначив штраф жінці, чия 16-річна донька завагітніла від неповнолітнього. Мати визнала свою провину і сподівається, що більше такого не повториться.

Про це повідомляє lviv.media із посиланням на постанову суду.

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Як зазначено в постанові суду, дівчина вступила у статеві стосунки з неповнолітнім хлопцем, після чого завагітніла. У зв’язку з цим поліція склала щодо її матері адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків, зокрема щодо забезпечення необхідних умов для життя, навчання та виховання дитини.

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Під час судового розгляду жінка визнала свою провину. Вона заявила, що «має надію, що в подальшому таких вчинків дитина не вчинятиме».

Суд також взяв до уваги, що жінку вперше притягують до адміністративної відповідальності, вона визнала провину та щиро розкаялася у скоєному. Водночас обставин, які могли б обтяжувати її відповідальність, не встановили.

З огляду на це суд наклав на матір штраф у розмірі 850 грн. Ще 665 грн вона повинна сплатити як судовий збір.

Постанову дозволено оскаржити у Львівському апеляційному суді протягом 10 днів. Водночас у Єдиному держреєстрі судових рішень відсутні дані про окреме рішення щодо неповнолітнього, від якого завагітніла дівчина.

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До слова, на Вінниччині судитимуть 45-річного вітчима, який неодноразово ґвалтував 14-річну падчерку, поки її мати була на роботі. Через психологічний тиск та погрози дитина мовчала, допоки не завагітніла.

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