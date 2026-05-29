Аномальна холоднеча захопила Львів: встановлено температурний рекорд

Львів побив багаторічний температурний рекорд. Мінімальна температура повітря в місті 29 травня виявилася нижчою за показники 2015 року.

Про це повідомив Львівський регіональний гідрометцентр.

У Львові 29 травня зафіксували новий рекорд мінімальної температури для цієї дати. Вночі температура опустилася до +2,2 °C, що нижче за попередній рекорд +2,6 °C, встановлений 2015 року.

Для кінця травня це досить незвично холодна ніч, адже середні нічні температури у Львові в цей період зазвичай значно вищі.

Нагадаємо, до кінця травня в Україні утримається прохолодна та дощова погода через вплив північного циклону. 29 травня майже по всій країні очікуються дощі, місцями грози, денна температура становитиме +13…+18 градусів, на півдні та Закарпатті — до +20. Додатковий дискомфорт спричинятиме рвучкий північно-західний вітер. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки. А справжнє літнє тепло синоптики прогнозують уже від перших чисел червня.

