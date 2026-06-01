Дорожня схема на 94 млн гривень: на Львівщині підозру отримав топпосадовець

На Львівщині підозру отримав топпосадовець / © Національна поліція України

На Львівщині викрили посадовця, який незаконно витратив 94 мільйони гривень із бюджету. Гроші виділялися на звичайний догляд за дорогами, але керівник Служби відновлення віддав їх на будівництво стоянки для вантажівок, хоча знав, що фінансувати це правоохоронці забороняють.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Поліція, НАБУ та САП з’ясували, що державні гроші під час робіт на трасі М-10 Львів — Краковець витратили не за призначенням. Згідно з укладеним договором, підрядник мав облаштувати придорожню базу, під’їзні шляхи та майданчик для зберігання протиожеледних матеріалів. За це компанії-виконавцю повністю виплатили 94 млн грн з бюджету.

За законом, нове будівництво має фінансуватися за іншою програмою. Проте підозрюваний використав гроші, призначені виключно для поточного догляду за держдорогами, хоча фінансування капітальних робіт із цих коштів не передбачалося.

«Крім того, проєкт передбачав облаштування асфальтобетонного покриття на площі понад 16 000 квадратних метрів. Однак, як з’ясувалося, не було жодної необхідності виконувати асфальтобетонне покриття такого обсягу, хоча це суттєво збільшило витрати бюджетних коштів», — пояснили у поліції.

Також додали, що на підставі зібраної доказової бази керівнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області офіційно оголосили про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 210 (Нецільове використання бюджетних коштів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

