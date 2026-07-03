Граната / © Pixabay

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У Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Її на проїжджій частині помітив водій тролейбуса №24, який одразу зупинив транспортний засіб та евакуював пасажирів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«На місці працюють правоохоронці. Гранату вилучать і знешкодять вибухотехніки. Обставини того, як боєприпас опинився посеред дороги, з’ясовують слідчі», — зазначив мер.

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Попри інцидент, рух транспорту на цій ділянці не перекривали. Регулювання дорожнього руху забезпечували працівники поліції, які пропускали автомобілі. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Згодом Садовий уточнив, що вибухотехніки вже забрали гранату з проїжджої частини. За попередньою інформацією, вилучений предмет може бути навчальною гранатою або гранатою без вибухового заряду. Наразі фахівці встановлюють, що саме це за предмет і які він має характеристики.

Місце виявлення гранати / © facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, раніше у Львівській області госпіталізували 10 дітей віком від 4 до 14 років, які відпочивали на озері Задорожнє у Стрийському районі. Медики попередньо діагностували у дітей гостру кишкову інфекцію, стан пацієнтів оцінюють як середньої важкості.

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