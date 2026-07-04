ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

На Львівщині закрили озеро після спалаху небезпечної інфекції: у лікарні понад 20 дітей

Заборона на купання у популярному серед відпочивальників озері діятиме до 7 липня 2026 року включно.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Озеро Задорожнє ("Байкал")

Озеро Задорожнє ("Байкал") / © Миколаївська міська територіальна громада у Facebook

На Львівщині тимчасово заборонили відвідування та купання в озері «Задорожнє», більш відомому серед відпочивальників як «Байкал», після спалаху гострої кишкової інфекції серед людей, які проводили там дозвілля.

Про це повідомила Миколаївська міська територіальна громада.

У громаді зазначили, що обмеження запроваджено на підставі подання головної державної санітарної лікарки Львівської області Наталії Іванченко з метою локалізації інфекції та захисту здоров’я населення.

«У Львівській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед людей, які відпочивали на озері Задорожнє», — йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, у госпіталізованих фіксували нудоту, блювання, розлади травлення та підвищену температуру тіла. Наразі фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводять епідеміологічне розслідування, щоб встановити точні причини масового захворювання.

У Миколаївській громаді наголосили, що заборона на купання є вимушеним тимчасовим заходом і діятиме до 7 липня 2026 року включно.

«Закликаємо всіх відповідально поставитися до цього попередження, утриматися від відпочинку на воді в зазначений період та дбати про безпеку — власну та своїх дітей», — звернулися до мешканців та гостей громади представники місцевої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку липня у Львівській області госпіталізували двадцятьох дітей віком від 2 до 14 років, які разом із батьками відпочивали біля озера у Стрийському районі. Медики діагностували у них кишкову інфекцію.

Згодом державна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко повідомила, що кількість хворих зросла до 29 осіб. За її словами, серед захворілих — двоє дорослих і 27 дітей віком до 18 років, а 28 пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie