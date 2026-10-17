У стрип-клубах Львова у відвідувачів викрали понад 3 млн грн: що вигадали шахраї

Операція поліції у стрип-клубах Львова / © Поліція Львівської області

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У відвідувачів нічних клубів Львова шахрайським шляхом та через крадіжки привласнили майже 3,15 млн гривень. Поліція провела 17 санкціонованих обшуків у розважальних закладах, автомобілях та за місцями проживання причетних до них осіб, вилучивши комп’ютери, цифрову техніку, документацію та інші речові докази.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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За даними правоохоронців, від злочинів постраждали троє чоловіків віком 36, 37 та 40 років, які відвідували різні нічні розважальні заклади Львова. З їхніх банківських карток шахрайським способом або внаслідок крадіжок списали значні суми коштів.

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Зокрема, у 36-річного чоловіка викрали понад 400 тисяч гривень, у 37-річного — понад 2,3 млн гривень, а в 40-річного потерпілого з банківської картки списали 367 тисяч гривень. Загальна сума збитків становить майже 3 млн 150 тисяч гривень.

© Поліція Львівської області

16 жовтня слідчі й оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1 спільно з працівниками Управління карного розшуку поліції Львівщини та за силової підтримки спецпризначенців провели 17 санкціонованих обшуків.

© Поліція Львівської області

Слідчі дії відбулися у трьох нічних розважальних закладах міста, чотирьох автомобілях, а також за місцями проживання осіб, пов’язаних із закладами, де сталися злочини.

© Поліція Львівської області

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші матеріали, які можуть свідчити про причетність фігурантів до протиправної діяльності.

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© Поліція Львівської області

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та ч. 3 і ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство). Максимальне покарання за відповідними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів», — зазначили в поліції Львівської області.

Нагадаємо, раніше українців закликали бути уважними до електронних листів та повідомлень у месенджерах із рахунками за електроенергію. Шахраї можуть маскувати такі повідомлення під офіційні листи від Міністерства енергетики України.

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