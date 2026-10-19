Дівчина загинула до приїзду медиків: у Львові сталася трагедія на залізниці

Під потягом загинула 18-річна дівчина / © Поліція Львівської області

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Пізно ввечері 18 жовтня у Львові сталася смертельна залізнична аварія. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та причини цієї трагічної події. За попередніми даними, 18-річна дівчина потрапила під потяг.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

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Трагедія на коліях у Львові: під колесами потяга загинула 18-річна дівчина

За попередньою інформацією працівників поліції, близько 22:05 поблизу вулиці Професора Яреми пасажирський чи товарний склад збив 18-річну місцеву жительку. Травми, яких вона зазнала внаслідок сильного удару, виявилися несумісними з життям.

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Дівчина загинула на місці ще до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 розпочали досудове розслідування. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

Якщо провину винних осіб буде доведено, за цією статтею їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

© Поліція Львівської області

Трагедія з потягом у Львові: останні новини

Нагадаємо, 29 серпня близько 9:30 на вул. Рудненській у Львові стався смертельний інцидент за участю залізничного транспорту. 39-річний працівник депо, переходячи колію, потрапив під потяг сполучення Джулинка — Гайворон. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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