У центрі Львова військові побилися з істориком: що стало причиною конфлікту

У центрі Львова сталася бійка

Реклама

Правоохоронці з’ясовують обставини бійки, що спалахнула в центрі Львова 18 жовтня. Сутичка сталася перед початком публічної лекції під назвою «Лівий Львів». Через бійку захід довелося скасувати. Фігурантами інциденту виявилися колишній депутат міської ради, ветеран війни Ігор Шолтис та історик Владислав Стародубцев.

Про це повідомляє «Фокус».

Реклама

У Львові побили лектора з історії: поліція з’ясовує обставини конфлікту

Подію планували провести в приміщенні організації «Соціальний рух» на вулиці Листопадового Чину. Представники «Соціального руху» повідомили, що напередодні виступу Стародубцева побили приблизно 20 людей.

Реклама

«Близько 20 праворадикалів у центрі Львова побили Владислава Стародубцева. Лекція мала бути присвячена витокам робітничого та соціалістичного руху на Галичині, коріння яких сягає ще дорадянської доби. Однак перед проведенням заходу з’явилися агресивні молодики, які натовпом побили історика», — написали в організації.

Сам лектор розповів, що до нього наблизилася група з близько 15 людей із закритими обличчями, які в ультимативній формі вимагали скасування заходу та його негайного виїзду з міста.

За словами історика у розмові з журналістами ZAXID.NET, першого удару йому завдав чоловік без маски, після чого інший нападник почав душити його ззаду. Після цього чоловіка почали бити ногами. Чоловіки, які брали участь у побитті, вимагали, аби лектор записав відеозвернення, в якому привселюдно пообіцяв залишити Львів і відмовитися від подібних просвітницьких заходів.

За словами потерпілого, кожна відмова супроводжувалася новою хвилею побиття. Попри це, Стародубцев запевнив, що все одно має намір прочитати лекцію пізніше та в іншому форматі.

Реклама

Що розповів ветеран Ігор Шолтис

Ветерани та активісти назвали лекцію «Лівий Львів» антиукраїнською, адже організація є комуністичною та нібито закликає суспільство до розформування Служби безпеки України та інших відомств.

Ігор Шолтис визнав, що особисто долучився до зриву заходу, адже теж вважає його антиукраїнським. Він зазначив, що лекцію скасували спільними зусиллями ветеранів, діючих військових та молодих націоналістів. Він назвав організацію «Соціальний рух» комуністичним осередком, який закликає до ліквідації СБУ.

Ветеран додав, що коментарі історика медіа є перебільшеними та суб’єктивними. За його словами, група військових і ветеранів лише підійшла до історика з проханням відмовитися від виступу, що спричинило суперечку.

Військовий стверджує, що історик дістав гострий предмет — ніж, викрутку або загострений ключ, після чого виникла штовханина. Шолтис додав, що під час суперечки обидва учасники впали та дістали тілесні ушкодження.

Реклама

За інформацією ЗМІ, 30-річний Ігор Шолтис на початку жовтня звільнився в запас із лав Збройних сил України. Чоловік має другу групу інвалідності ще з часів АТО. Раніше він обирався депутатом Львівської міської ради від партії «Голос», але достроково склав повноваження через службу в армії. Останні три роки Шолтис обіймав посаду заступника командира батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль» у складі 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт».

23-річний Владислав Стародубцев, за даними медіа, також має досвід військової служби: він проходив службу в ЗСУ за однорічним контрактом і звільнився у квітні 2026 року. Інформацію про свій підрозділ історик відмовився розголошувати.

Що кажуть у поліції

Речниця Головного управління Національної поліції Львівщини Аліна Подрейко підтвердила ZAXID.NET, що сигнал про бійку на вулиці Листопадового Чину надійшов на лінію 102 близько 12:05.

На місці події патрульні виявили чоловіка із травмами обличчя, якого терміново госпіталізували медики швидкої допомоги. Крім потерпілого, на місці перебували ще п’ятеро осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Там додали, що внаслідок бійки 23-річний чоловік дістав тілесні ушкодження.

Інциденти: останні новини

Нагадаємо, 15 жовтня поблизу села Голошниця Сороцького району Молдови двоє українських прикордонників перетнули кордон на моторному човні, переслідуючи 49-річного киянина, який намагався переплисти Дністер.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, човен опинився на молдовському боці через течію, низький рівень води та несправність двигуна, тоді як сам утікач і свідки заявили, що прикордонники намагалися його вдарити та спрямовували човен під гвинт. Місцеві жителі витягли чоловіка з води, і зараз він перебуває в лікарні зі струсом мозку та травмами голови, які, за його словами, дістав від ударів веслом.

У результаті молдовські правоохоронці затримали українських прикордонників зі штатною зброєю та розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону. Твердження про те, що затримані є співробітниками ТЦК, не підтвердилися — вони є військовослужбовцями прикордонного наряду.

Затриманих прикордонників повернули в Україну на підставі двосторонньої угоди про реадмісію, що підтвердив Андрій Демченко. При цьому вилучене майно, зокрема моторний човен, залишається під арештом, а самі прикордонники можуть бути викликані на допити в межах подальшого розслідування.

Новини партнерів

Новини партнерів