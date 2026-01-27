Удар по Бродах 27 січня / © ДСНС

Сьогодні, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у місті Броди Львівської області. У місті видно задимлення, а місцева влада відправила дітей на дистанційку і закликала жителів обмежити перебування на відкритому повітрі.

То що ж сталося у Бродах і чи є підстави для паніки, з’ясовував ТСН.ua.

Куди поцілили

Офіційно місцева влада і ДСНС пишуть про «об’єкт інфраструктури». Судячи зі згадок про нафтопродукти і задимлення, спочатку у Мережі припускали, що йдеться про нафтобазу.

У НАК «Нафтогаз України» повідомили, що РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У компанії уточнили, що це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи Нафтогаз лише з початку місяця.

Але вже деякі спікери визнають: РФ, ймовірно, вперше вдарила по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба», який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Зокрема, про це заявила нардепка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«РФ вперше за роки війни вдарила по інфраструктурі нафтопроводу „Дружба“, який і досі транспортує російську нафти до Угорщини та Словаччини. В Бродах, де знаходиться виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу — велика пожежа», — повідомила вона.

Про удар по нафтопроводу «Дружба» пише і профільне видання Еnkorr, яке зауважує, що раніше атак по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» на території України не фіксували.

Чим вдарила РФ

Судячи з повідомлень голови Львівської ОВА Козицького та моніторингових чатів, для удару РФ використала свої безпілотники типу «Шахед».

Вони пролетіли тисячу км на Захід України аж від кордону з РФ на Чернігівщині чи Сумщині.

Про те, що літають в Україні вже майже «як в себе вдома», раніше скаржилися у соцмережах. Президент Зеленський днями заявляв, що незадоволений ефективністю збиття «Шахедів» і погрожував «висновками». Також Зеленський погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил — Павла Єлізарова, якого неофіційно називають «відповідальним за Шахеди». Проте швидкого успіху, як бачимо, наразі не видно.

Навчання у школах скасовано

У Бродівській міській раді звернулися до мешканців.

«Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Зберігайте спокій та попіклуйтесь про рідних», — написали у відомстві.

У Бродівській територіальній громаді 27-28 січня навчальний процес в закладах загальної середньої освіти перевели на дистанційку, а в дошкільних закладах створять чергові групи.

Дитячі садочки працюють у специфічному режимі. Ті заклади, куди батьки встигли привести малечу вранці, перейшли на герметичний режим: вікна та двері заблоковані, прогулянки на свіжому повітрі скасували.

Чи є загроза для життя і здоров’я

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що станом на 18:30, 27 січня 2026 року, у селі Смільне та у Бродах фіксують незначне перевищення концентрацій оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду та сажі.

Броди і Смільне на карті

«Це перевищення не несе загрози для здоров’я. Концентрації діоксиду азоту — в межах норми. Концентрації гасу та формальдегіду в межах житлової зони — також в нормі», — запевнив він.

За словами Козицького, на виїзді продовжують працювати фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вони постійно моніторять якість повітря.

Водночас, Козицький запевнив, що «ситуація контрольована», а «радіаційний фон — у нормі».

Що радять місцевим жителям

Голова Львівської ОВА радив людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю — скористайтеся одноразовою маскою.

Золочівський районний відділ «Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендує під час пожеж і задимлення:

щільно зачиняти вікна та двері,

без нагальної потреби не виходити на вулицю,

у разі необхідності користуватися зволоженою маскою або респіратором.

Особлива увага — людям із хронічними захворюваннями дихальної системи, астмою, хронічними бронхітами та серцево-судинними захворюваннями. У разі появи задишки або сильного кашлю негайно звертайтеся по медичну допомогу.

Вимкніть примусову вентиляцію: Зупиніть системи, які затягують повітря з вулиці. Кондиціонер можна використовувати, лише якщо він працює в режимі рециркуляції (ганяє повітря всередині приміщення).

Після повернення з вулиці обовʼязково прийміть душ, промийте ніс сольовим розчином і прополощіть горло. Одяг краще відразу відправити у прання.

Чи є постраждалі

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки Бродівську громаду жертв та постраждалих немає.

Яка ситуація зараз

У місцевих пабліках жителі діляться фото, як місто Броди огорнув чорний смог.

Фото Pavlo Shudryk / Facebook-паблік «Броди: історія у фото»

Удар по Бродах на Львівщині (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

На опублікованих відео видно, що навіть станом на вечір пожежа не стихає.

Раніше повідомлялося, що над Львовом кружляв російський дрон з камерою.

