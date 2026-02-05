ТСН у соціальних мережах

Львів
1198
1 хв

На Львівщині знайшли мертвою 14-річну дівчинку, яка зникла дорогою до школи

Масштабний розшук неповнолітньої на Львівщині припинено через смерть дитини. Тіло дівчинки виявили вранці 5 лютого.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Дівчинка, яку знайшли мертвою у Львівській області

Дівчинка, яку знайшли мертвою у Львівській області / © Національна поліція України

У Стрийському районі Львівської області завершилися пошуки 14-річної дівчинки, яка пішла до школи та не повернулася. Неповнолітню знайшли мертвою, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Вранці 5 лютого до поліції зателефонувала жителька Стрийського району, яка повідомила про зникнення своєї доньки. Правоохоронці одразу залучили до пошуків особовий склад Стрийського райуправління поліції.

За попередніми даними, 4 лютого приблизно о 08:30 дівчинка вийшла з дому, прямуючи до школи, однак у навчальному закладі так і не з’явилася. Мобільного телефону з собою вона не мала.

Під час проведення розшукових заходів поліцейські знайшли школярку, проте, на жаль, без ознак життя. Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі слідчі з’ясовують усі причини та обставини трагедії.

Правоохоронці закликають у разі зникнення дитини негайно звертатися на спецлінію 102 або через застосунок 112.

До слова, в Одесі судитимуть 31-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки. Перебуваючи під дією наркотиків, сусід заманив дитину до себе у квартиру, поглумився над нею та задушив. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло в сумці до підвалу в іншому кварталі. Поліцейські затримали зловмисника за гарячими слідами завдяки камерам відеоспостереження.

