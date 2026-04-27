Яскраво-зелена річка у Львові налякала мешканців: що з’ясували фахівці (відео)

У Львові річка Зубра стала яскраво-зеленою / © LVIV.MEDIA

Реклама

У неділю, 26 квітня, мешканці Львова почали поширювати в соцмережах відео з річкою Зубра, вода в якій стала яскраво-зеленою. Ввечері того ж дня фахівці Державної екологічної інспекції виїхали на місце та відібрали проби води в районі вулиці Гната Хоткевича.

Про це LVIV.MEDIA розповів заступник начальника Держекоінспекції у Львівській області Василь Стрищак.

За його словами, на момент відбору проб інтенсивного забарвлення вже не було.

Реклама

«Вчора на підставі численних публікацій, які були в медіа, виїжджала наша лабораторія зі спеціалістами, відібрали проби. Зараз проводяться лабораторні аналізи. Єдине — відбирали ввечері, і візуально вже не було такого забарвлення, як було на публікаціях, які були висвітлені вдень», — розповів Стрищак.

Він підкреслив, що явище тривало недовго: вже ввечері неділі та вранці понеділка річка не мала такого кольору.

Водночас посадовець наголосив, що говорити про наявність чи відсутність забруднення можна буде лише після лабораторних досліджень.

«Чи є забруднення, чи ні — це ми можемо сказати в кінці тижня за результатами лабораторних аналізів. Ми як державний орган маємо говорити виключно мовою цифр: є встановлені нормативи, скільки речовин, які концентрації можуть бути у воді», — зазначив він.

Реклама

Результати аналізів мають бути відомі наприкінці тижня.

Дата публікації 21:12, 27.04.26

Згодом у Львівській міській раді повідомили, що яскраво-зелений колір води, найімовірніше, міг з’явитися через спеціальну фарбу, яку використовують для пошуку витоків у системах водопостачання та перевірки мереж.

Таку фарбу можуть застосовувати комунальні підприємства для безпечного тестування мереж і з’ясування, як з’єднані стоки та куди вони потрапляють. У міськраді зазначили, що це погоджена з фахівцями практика, яка вже використовувалася раніше і є безпечною для довкілля.

Водночас комунальні структури таких робіт на вихідних не проводили. Тому, за припущенням міськради, фарбу міг використати хтось із приватних підприємств або мешканців, які шукали, де підключені їхні стоки.

Реклама

Новини партнерів