Скандал між Польщею і Україною через УПА і Шухевича: хто припинив партнерство з Львівською областю

Львів / © pexels.com

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Польське Люблінське воєводство припиняє співпрацю зі Львівською областю через рішення облради оголосити 2027-й роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та Української повстанської армії (УПА).

Про це 26 жовтня повідомило польське видання RMF24.

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Йдеться про угоду щодо економічної, торговельної, науково-технічної та культурної співпраці між Люблінським воєводством і Львівською областю, укладену 2004 року.

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Маршалок Люблінського воєводства Ярослав Ставярський пояснив рішення тим, що польська сторона не погоджується з ушануванням людей, яких вважає відповідальними за злочини проти поляків та інших народів. За його словами, партнерства не може бути з тими, хто, на його думку, прославляє злочинців.

«Це був жорстокий геноцид, і ніхто за це не перепросив», — заявив Ставярський.

Представники інших політичних сил також підтримали припинення співпраці. Депутат Марек Кос із Польської селянської партії заявив, що не можна погодитися з таким ставленням до поляків з боку українців. Представниця «Громадянської коаліції» Зофія Возьниця зазначила, що для поляків це неприйнятно.

Віцеголова сеймику Кшиштоф Гавласевич додав, що українській стороні дали час відмовитися від рішення, однак цього не сталося.

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Перемишль призупинив співпрацю зі Львовом

Того самого дня міська рада Перемишля також ухвалила рішення щодо партнерських відносин зі Львовом, але обрала м’якший варіант — не розривати, а призупинити співпрацю. Як повідомило RMF24, депутати підтримали це рішення одноголосно.

Таким чином, рішення Львівської обласної ради вже спричинило реакцію з боку двох польських партнерів Львівщини та Львова. Ще раніше про можливість розірвати партнерські відносини з українським містом заявляв мер Кракова Лукаш Гібала.

Про можливе припинення співпраці зі Львівською областю також повідомляло керівництво Люблінського воєводства. Тепер регіональний сеймик проголосував за розірвання угоди, тоді як Перемишль обмежився її призупиненням.

Що передувало рішенню польської сторони

20 жовтня Львівська обласна рада на позачерговій сесії підтримала рішення оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та Української повстанської армії.

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Ініціатором відповідної постанови був депутат облради Святослав Шеремета. Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що звернувся до Управління у справах іноземців із проханням внести його до списку небажаних осіб у Польщі.

Увечері 21 жовтня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський повідомив, що Шеремету внесли до відповідного реєстру із забороною в’їзду до Шенгенської зони та перебування на її території протягом п’яти років.

Сам депутат пояснював, що Львівська обласна рада не вперше оголошує окремі роки на честь діячів, які боролися за незалежність України, а також нагадував, що рішення про вшанування УПА чи Романа Шухевича ухвалювали й раніше.

У Міністерстві закордонних справ України назвали постанову Львівської обласної ради контрпродуктивною для подальшого розвитку українсько-польських відносин. У відомстві також зазначили, що депутати перед ухваленням рішення не зверталися до МЗС чи інших центральних органів влади, щоб оцінити можливі наслідки для політичних відносин із Польщею.

Як рішення прокоментував Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 23 жовтня заявив, що ситуація може ускладнити європейську інтеграцію України, якщо Київ не враховуватиме чутливість польського суспільства до історичних питань.

«Україна матиме дуже серйозну проблему з інтеграцією, якщо не поважатиме нашу чутливість. Мені здається, президент Зеленський це добре зрозумів. Я витратив довгі години, щоб він також прийняв польську точку зору в цьому питанні, але важко відповідати за рішення якихось там депутатів. Це схоже на сплановану провокацію одного зі львівських націоналістів. Дуже нерозумно й непотрібно», — сказав Туск.

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