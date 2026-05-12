Чоловік напав на військового ТЦК з сокирою: суд ухвалив несподіване рішення

Сокира

Реклама

На Львівщині Стрийський міськрайонний суд призначив три роки позбавлення волі місцевому мешканцю за напад на військовослужбовця територіального центру комплектування, однак звільнив його від тюрми з іспитовим терміном.

Про це стало відомо з вироку суду, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень у травні 2026 року, пише NTA.

Що відомо про справу

Подія сталася 9 грудня 2025 року у Стрию. За даними слідства, під час спроби військових ТЦК перевірити документи у 52-річного Валентина М., між ними виник словесний конфлікт. Чоловік вдарив військового сокирою-киркою в груди, легко його поранив і втік. Згодом нападника спіймали.

Реклама

Обвинувачений пояснив свої дії тим, що того дня повертався з роботи на велосипеді, коли його «підрізав» автомобіль ТЦК. За словами чоловіка, він почав втікати, а коли побачив переслідувача, дістав із рюкзака інструмент.

«Відмахуватись та вдарив працівника ТЦК у область грудей, після чого втік», — цитує вирок слова підсудного.

У залі суду Валентин М. заявив, що шкодує про вчинене, та висловив готовність виплатити 20 тисяч гривень моральної шкоди. Постраждалий військовий подав цивільний позов на суму 400 тисяч гривень. Він зазначив, що після удару відчув біль і побачив кров, через що був госпіталізований. Відсутність запису інциденту пояснили тим, що «все розвивалось дуже швидко і її [бодікамеру] не встигли включити».

Рішення суду

Суддя Назар Янів, вивчивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи). При винесенні рішення було враховано, що на момент розгляду справи обвинувачений вже проходить військову службу.

Реклама

Згідно з рішенням суду, чоловіку призначили три роки позбавлення волі, проте його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим терміном на два роки. Також засудженого зобов’язали виплатити потерпілому 50 тисяч гривень як компенсацію за моральну шкоду. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Дніпрі винесли вирок чоловіку, який поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час затримання. Подробиці кривавого інциденту в мікроавтобусі та рішення суду.

Новини партнерів