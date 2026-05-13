Малюків нагодували напівсирою куркою: у дитсадку Львова спалах сальмонельозу

В одному з дитячих садочків Львова фіксують спалах сальмонельозу. Кишкова інфекція трапилася в дітей, імовірно, через страву з курячого філе. Зафіксовано понад два десятки випадків отруєнь.

Про це повідомляють у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Епідеміологам вдалося встановити причину гострої кишкової інфекції серед дітей у Львові. Станом на 12 травня зафіксовано 22 випадки захворювання: 18 — серед дітей, 2 — серед працівників закладу та ще 2 випадки — серед дорослих, які контактували з хворими.

У Львівській обласній інфекційній лікарні на стаціонарі перебувають 19 людей, двоє лікуються амбулаторно. Чотирьох людей уже виписали зі стаціонару.

«За результатами епідеміологічного розслідування та лабораторних досліджень встановлено збудник спалаху — Salmonella enteritidis. Ймовірним фактором передачі стала страва з курячого філе, яка була недостатньо термічно оброблена», — пишуть епідеміологи.

У поліції повідомили, що за фактом отруєння дітей відкрили кримінальне провадження. Там призначили додаткові експертизи, адже всі діти з сальмонельозом — з одного дитячого садочка.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Сальмонельоз — це гостра кишкова інфекція, яка передається через заражені продукти. Серед основних симптомів:

підвищення температури;

нудота;

блювання;

біль у животі;

діарея.

У дитячому садочку, де стався спалах інфекції, провели дезінфекцію приміщень та нагадали про санітарно-гігієнічні й протиепідемічні вимоги.

Аби уникнути сальмонельозу, потрібно регулярно мити руки з милом, термічно обробляти продукти, вживати чисту воду та дотримуватися умов зберігання продуктів. За появи симптомів — відразу звертайтеся до лікаря.

