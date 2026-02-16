Двоповерховий автобус злетів з траси під Львовом, є постраждалі ( фото)

ДТП / © Поліція Львівської області

У Львівській області вранці на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Дернів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, внаслідок якої травм зазнали три жінки.

Про це повідомили в поліції Львівської області у Facebook.

За попередніми даними, водій автобуса Van Hool, 45-річний мешканець Дрогобицького району, під час руху втратив контроль над транспортним засобом, унаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали три пасажирки: 51-річна жінка з Дніпропетровської області, а також дві мешканки Черкаської області віком 55 і 64 роки. Усіх потерпілих було доправлено до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із можливим позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий строк.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.

