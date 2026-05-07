У Львові звільнили вчительку, яка цькувала сина військового

Вчительку звільнено через булінг / © pixabay.com

Реклама

Учительку школи №13 у місті Львові, яка цькувала сина військового, звільнили з роботи. Вона систематично називала школяра «тупим» та «дебілом», дорікаючи тим, що батько нібито не приділяє дитині достатньо уваги через службу на фронті.

Про звільнення учительки повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

За його словами, після розголосу скандальної ситуації у профільному департаменті Львівської міськради детально вивчили всі обставини, поспілкувалися з учасниками ситуації та провели внутрішню перевірку.

Реклама

«Станом на сьогодні вчителька вже не працює у цьому закладі освіти. Понеділок був її останнім робочим днем», — повідомив Закалюк.

Він додав, що за неналежне реагування та порушення під час внутрішнього розгляду ситуації догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог.

«Дякую всім небайдужим, хто звернув увагу на цю ситуацію. Безпека дітей, їхня гідність та довіра батьків до школи — це безумовний пріоритет», — запевнив головний освітянин міста.

Водночас він закликав усіх бути відповідальними у публічних оцінках.

Реклама

«За кожною ситуацією стоять люди, а будь-які висновки мають ґрунтуватися на перевіреній інформації, яка потребує часу для зʼясування усіх обставин зі всіх боків. Робимо висновки. І маємо зробити все, щоб подібні ситуації не повторювалися», — підсумував Андрій Закалюк.

Скандал з булінгом сина військового в школі — що відомо

Раніше батько семикласника, який навчається у школі №13 у Львові, військовослужбовець Нацгвардії Олег Звозда заявив, що вчителька української мови та літератури публічно ображала його сина, називаючи «тупим» і «дебілом», та пов’язувала це з відсутністю батька, який перебуває на фронті.

Про інцидент повідомив журналіст Роман Онишкевич, оприлюднивши звернення батька. Військовий також заявив, що адміністрація школи замість належного реагування викликала дитину на розмову без попередження батьків, що він розцінив як тиск.

Нагадаємо, після розголосу скандальної ситуації у департаменті освіти Львівської міськради створили комісію для перевірки обставин.

Реклама

Новини партнерів