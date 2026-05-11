Взяв дитину в заручники, тікаючи від ТЦК: у Львові суд вирішив, що робити з чоловіком

Чоловік, який у Львові взяв у заручниці 13-річну дівчинку / © Ігор Зінкевич / Facebook

У Львові 11 травня суд обрав найсуворіший запобіжний захід чоловіку, який намагався уникнути зустрічі з представниками ТЦК та СП, використовуючи 13-річну дівчинку як живий щит. Зловмисник погрожував дівчинці ножем, допоки військові не пригрозили застосувати зброю.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

43-річного мешканця Львова суд взяв під варту без права внесення застави.

За даними прокуратури, 9 травня чоловік побачив правоохоронців та представників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення населення. За словами прокурорки Франківської окружної прокуратури Юлії Серьогіної, підозрюваний, намагаючись утекти, звернув увагу на компанію підлітків, серед яких була 13-річна дівчинка.

«Втікаючи від останніх, (підозрюваний — ред.) помітив групу підлітків і, зокрема, малолітню потерпілу, 13-річну дитину. Підбігши до останньої, погрожуючи ножем, утримував дитину«, — сказала Серьогіна.

Сам чоловік наразі не озвучив своєї позиції та відмовився від будь-яких коментарів. Представниця обвинувачення також не стала детально висловлюватися з цього приводу, пояснивши це тим, що розголошення окремих даних може зашкодити досудовому розслідуванню.

Серьогіна зазначила, що суд погодився з аргументами прокуратури та обрав для чоловіка найсуворіший запобіжний захід.

У Львівській обласній прокуратурі уточнили, що підозрюваний силоміць утримував дитину та не дозволяв їй піти. За даними слідства, він відпустив дівчинку лише після попередження військовослужбовців ТЦК про можливе застосування зброї для її звільнення. На щастя, дитина не постраждала.

Після інциденту чоловіка затримали та оголосили йому підозру в незаконному позбавленні волі малолітньої особи.

Нагадаємо, 9 травня у Львові на вулиці Кавалерідзе 43-річний чоловік, намагаючись уникнути зустрічі з представниками ТЦК, взяв у заручниці 13-річну дівчинку. Зловмисник розпилив сльозогінний газ, схопив дитину та приставив ніж до її горла. Поліцейські разом із військовими затримали нападника та визволили дівчинку, вона не постраждала.

