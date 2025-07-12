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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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Нічний обстріл Львова: є постраждалі, пошкоджені будинки і авто

У місті зафіксовано влучання, пожежу та масштабні пошкодження цивільної інфраструктури

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Львова

Наслідки обстрілу Львова / © t.me/andriysadovyi

У ніч проти 12 липня у Львові пролунали вибухи під час ракетно-дронової атаки на місто.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовані влучання в кількох районах міста, зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

Попередньо, загиблих немає — мешканці перебували в укриттях. Однак кільком людям знадобилася медична допомога, яку їм надали на місці.

У Залізничному районі виникла пожежа — загорілася покрівля нежитлової будівлі. Площа займання склала близько 200 квадратних метрів.

Пошкоджено кілька будинків, серед яких і житлові, а також дитячий садок. У багатьох приміщеннях вибито вікна, пошкоджено десятки автомобілів.

Крім того, обірвано контактну мережу. Через це зранку 12 липня не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 12 липня РФ здійснила масштабну повітряну атаку по західних і центральних областях України.

Ми раніше інформували, що в результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.

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