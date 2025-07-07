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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1446
Час на прочитання
2 хв

"Суцільне аніматорство": вчителька звільнилася з державної школи через абсурдні вимоги

Директор приватної школи Володимир Огура розкрив разючу історію вчительки, яка звільнилася з державної школи, бо їй забороняли давати домашні завдання, перевіряти їх і ставити низькі оцінки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Освіта у державній школі

Освіта в державній школі / © Unsplash

У Львові вчителька звільнилася з державної школи через скарги від батьків за те, що вона дає дітям домашнє завдання.

Цією історією поділився директор приватної школи Володимир Огура.

Батьки скаржилися на домашні завдання, а ставити оцінки нижче 6 балів чи перевіряти «домашку» взагалі заборонено, оскільки це нібито «травмує психіку дитини». Про це вона розповіла Володимиру Огурі під час співбесіди.

Вчителька розповіла, що почувається «клоуном» і не має жодних дієвих інструментів впливу на учнів, окрім проведення розважальних ігор. Вона обурена тим, що школу перетворили на суцільне «аніматорство».

«Це не школа, це суцільне аніматорство! З уроків забирають на підготовку до всяких дійств і конкурсів!

— Чого прийшли до нас? У приватних школах теж чимало аніматорства! У приватних намагаються забавити до «синіх цяточок перед очима і до дригання ніжками!»

— Прочитала ваш сайт, у вас дуже багато традиційних підходів (я думав, «традиційні підходи» — то вже матюк, а не комплімент!)!» — пише директор школи.

Він вважає, що вони не готують дітей до реального життя, де потрібні відповідальність і дисципліна. На його думку, якщо дітей не вчити наполегливості та доланню труднощі, у майбутньому їм знадобляться «ігри-забавлянки», щоб хоч чимось зацікавити. Ця позиція знайшла широку підтримку серед українців у соцмережах.

Нагадаємо, технічна вища освіта в Україні недооцінена, а попит на технічні спеціальності — математику, фізику, хімію, інженерію — невисокий. Зменшення інтересу до технічної освіти пов’язане з втратою популярності промисловості, хоча продукти цієї індустрії — сталь і техніка — оточують нас щодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1446
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