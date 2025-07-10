Злива у Львові / © Львівська міська рада

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У Львові від вечора 9 липня і вранці 10 липня — сильні дощі. Через зливу підтопило декілька вулиць. Річка Зубра під містом вийшла з берегів.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Через сильні дощі річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів і наразі там неможливий проїзд транспорту.

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У ближньому селі Сокільники злива підтопила автостоянки поблизу житлового комплексу «Континент».

У самому Львові є підтоплення на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

«На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно», — зазначили в міській раді.

За прогнозами, дощ 10 липня триватиме цілий день.

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У Мережі опубліковані фото та відео з підтопленнями: залиті дороги, під воду пішли автомобілі.

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Дата публікації 08:22, 10.07.25 Кількість переглядів 24 Львів заливає дощами: під водою автівки, підтопило будинку

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні дощі у західних областях України 10 липня. Очікуються також грози, а денна температура повітря впаде до +15…+19 градусів.