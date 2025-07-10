- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 2409
- Час на прочитання
- 1 хв
Дощі заливають Львів: під водою — автівки, підтопило будинки (фото, відео)
Львів потерпає від сильних дощів, що призвело до підтоплення кількох вулиць та виходу з берегів річки Зубра.
У Львові від вечора 9 липня і вранці 10 липня — сильні дощі. Через зливу підтопило декілька вулиць. Річка Зубра під містом вийшла з берегів.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Через сильні дощі річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів і наразі там неможливий проїзд транспорту.
У ближньому селі Сокільники злива підтопила автостоянки поблизу житлового комплексу «Континент».
У самому Львові є підтоплення на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.
«На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно», — зазначили в міській раді.
За прогнозами, дощ 10 липня триватиме цілий день.
У Мережі опубліковані фото та відео з підтопленнями: залиті дороги, під воду пішли автомобілі.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні дощі у західних областях України 10 липня. Очікуються також грози, а денна температура повітря впаде до +15…+19 градусів.