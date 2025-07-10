ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2409
Час на прочитання
1 хв

Дощі заливають Львів: під водою — автівки, підтопило будинки (фото, відео)

Львів потерпає від сильних дощів, що призвело до підтоплення кількох вулиць та виходу з берегів річки Зубра.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Злива у Львові

Злива у Львові / © Львівська міська рада

У Львові від вечора 9 липня і вранці 10 липня — сильні дощі. Через зливу підтопило декілька вулиць. Річка Зубра під містом вийшла з берегів.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Через сильні дощі річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів і наразі там неможливий проїзд транспорту.

У ближньому селі Сокільники злива підтопила автостоянки поблизу житлового комплексу «Континент».

У самому Львові є підтоплення на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

«На місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно», — зазначили в міській раді.

За прогнозами, дощ 10 липня триватиме цілий день.

У Мережі опубліковані фото та відео з підтопленнями: залиті дороги, під воду пішли автомобілі.

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові / © Львівська міська рада

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Затоплення через зливи у Львові та області / © "Варта 1"

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні дощі у західних областях України 10 липня. Очікуються також грози, а денна температура повітря впаде до +15…+19 градусів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie