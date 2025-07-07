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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1394
Час на прочитання
1 хв

У Львові і області лютує сильна буря: що відомо (фото, відео)

Львів накрила небезпечна буря з грозою та шквальним вітром. (Новина доповнюється)

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Негода у Львові

Негода у Львові

Сьогодні увечері, 7 липня, у Львові та області почалася сильна буря з грозою та шквальним вітром.

Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих пабліках.

«У місті — сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями», — попередив мер Львова Андрій Садовий.

Непогода у Раві-Руській на Львівщині. Фото Телеграм-канал «Реальний Львів»

На відео і відео видно, як вітер зносить і ламає дерева, а також здійнялась піщана буря.

/ © ТСН

© ТСН

У місцевих пабліках повідомляють, що через негоду подекуди не курсує транспорт та пошкоджено лінії електропередач.

Нагадаємо, що на українців чекає несподівана зміна погоди.

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