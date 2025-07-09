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- Львів
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Під час буревію у Львові перехожі втримали стенди з іменами загиблих захисників
Під час буревію у Львові сильний вітер валив дерева, але перехожі врятували стенди з іменами захисників.
У Львові 8 липня через сильний вітер були повалені десятки дерев і великих гілок, проте деякі речі встояли — завдяки людській небайдужості.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в Instagram.
Зокрема, він поділився відео, на якому видно, як п’ятеро перехожих у центрі міста утримують від падіння стенди з іменами українських військових, що загинули, захищаючи Україну.
«Щоб не впали. Щоб не лежали на землі, як сміття. Дякую за цю небайдужість. За гідність. За людяність», — написав Садовий.
Такі стенди з портретами та іменами полеглих Героїв встановлені на площі Ринок, біля головного вокзалу та на Личаківському цвинтарі.
За словами мера, це — ініціатива, яка покликана зберігати памʼять про Захисників.
Нагадаємо, напередодні у Львові негода спричинила падіння дерев, затоплення вулиць та тимчасові перебої з електропостачанням у кількох районах.