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Ночной обстрел Львова: есть пострадавшие, поврежденные дома и авто
В городе зафиксировано попадание, пожар и масштабные повреждения гражданской инфраструктуры
В ночь на 12 июля во Львове прогремели взрывы во время ракетно-дроновой атаки на город.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
По его словам, в результате атаки зафиксированы попадания в нескольких районах города, в том числе на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.
Предварительно погибших нет — жители находились в укрытиях. Однако нескольким людям понадобилась медицинская помощь, оказанная им на месте.
В Железнодорожном районе возник пожар — загорелась кровля нежилого здания. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
Повреждены несколько домов, среди которых жилые, а также детский сад. Во многих помещениях выбиты окна, повреждены десятки автомобилей.
Кроме того, оборвана контактная сеть. Поэтому утром 12 июля не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля РФ совершила масштабную воздушную атаку по западным и центральным областям Украины.
Мы ранее информировали, что в результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.