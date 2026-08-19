Хотіла погратися з песиком: у Львові 15-річна дівчина побила трьох дорослих

Поліція / © npu.gov.ua

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У Львові 15-річна дівчина завдала тілесних ушкоджень трьом дорослим перехожим просто на вулиці. Інцидент стався під час прогулянки із собакою.

Як повідомила поліція Львівської області, цей випадок стався напередодні, 18 серпня, близько 20:35 на вулиці Рубчака.

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До правоохоронців із заявами про спричинення тілесних ушкоджень звернулися дві жінки віком 23 та 34 роки та 36-річний чоловік. Медики діагностували у потерпілих, зокрема, забійні рани, садна та інші тілесні ушкодження.

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Правоохоронці встановили особу дівчини, причетної до інциденту. Нею виявилася 15-річна львів’янка.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Родичка постраждалої розповіла подробиці

Деталі конфлікту стали відомі з допису користувачки Threads, яка назвала себе сестрою однієї з постраждалих.

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За її словами, сестра разом із хлопцем вигулювала спанієля на ім’я Норчик. У цей момент до них підійшла жінка з 15-річною донькою, які хотіли, щоб собаки погралися.

Авторка допису стверджує, що сестра з хлопцем ввічливо відмовили та відійшли вбік, однак після цього дівчина напала на хлопця і пошкодила його телефон. Коли сестра сказала, що викличе поліцію, нападниця, за словами дописувачки, накинулася на неї та почала тягати за волосся.

Згодом, як стверджує авторка допису, дівчина напала ще на одну перехожу. Коли чоловік потерпілої спробував втрутитися та припинити конфлікт, неповнолітня вдарила його дружину в ніс.

За словами дописувачки, її сестра після інциденту звернулася до поліції та медиків. Вона стверджує, що потерпілій наклали шийну шину, а також повідомляє про вирване волосся та травмований ніготь.

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У повідомленні в соцмережі йдеться, що це вже не перший випадок, пов’язаний із агресивною поведінкою цієї неповнолітньої.

Нагадаємо, на території водосховища поблизу Львова троє підлітків упали з 15-метрової залізобетонної вишки. Один з постраждалих, 16-річний хлопець, від отриманих травм помер у лікарні.

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