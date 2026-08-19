Хотела поиграть с собачкой: во Львове 15-летняя девушка избила троих взрослых

Полиция / © npu.gov.ua

Реклама

Во Львове 15-летняя девушка нанесла телесные повреждения трем взрослым прохожим прямо на улице. Инцидент произошел во время прогулки с собакой.

Как сообщила полиция Львовской области, этот инцидент произошел накануне, 18 августа, около 20:35 на улице Рубчака.

Реклама

В правоохранительные органы с заявлениями о причинении телесных повреждений обратились две женщины в возрасте 23 и 34 лет, а также 36-летний мужчина. Медики диагностировали у пострадавших, в частности, ушибы, ссадины и другие телесные повреждения.

Реклама

Правоохранители установили личность девушки, причастной к инциденту. Ею оказалась 15-летняя жительница Львова.

По факту умышленного причинения легких телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Родственница пострадавшей рассказала подробности

Подробности конфликта стали известны из поста пользовательницы Threads, назвавшей себя сестрой одной из пострадавших.

Реклама

По её словам, сестра вместе с парнем выгуливала спаниеля по кличке Норчик. В этот момент к ним подошла женщина с 15-летней дочерью, которые хотели, чтобы собаки поиграли.

Автор поста утверждает, что сестра с парнем вежливо отказались и отошли в сторону, однако после этого девушка набросилась на парня и повредила его телефон. Когда сестра сказала, что вызовет полицию, нападающая, по словам автора поста, набросилась на неё и начала таскать за волосы.

Впоследствии, как утверждает автор поста, девушка напала ещё на одну прохожую. Когда муж пострадавшей попытался вмешаться и прекратить конфликт, несовершеннолетняя ударила его жену в нос.

По словам автора сообщения, её сестра после инцидента обратилась в полицию и к врачам. Она утверждает, что пострадавшей наложили шейную шину, а также сообщает о вырванных волосах и повреждённом ногте.

Реклама

В сообщении в социальной сети говорится, что это уже не первый случай, связанный с агрессивным поведением этой несовершеннолетней.

Напомним, на территории водохранилища недалеко от Львова трое подростков упали с 15-метровой железобетонной вышки. Один из пострадавших, 16-летний юноша, скончался в больнице от полученных травм.

Новости партнеров

Новости партнеров