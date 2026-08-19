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- Львов
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Хотела поиграть с собачкой: во Львове 15-летняя девушка избила троих взрослых
Медики диагностировали у пострадавших ушибы, ссадины и другие телесные повреждения.
Во Львове 15-летняя девушка нанесла телесные повреждения трем взрослым прохожим прямо на улице. Инцидент произошел во время прогулки с собакой.
Как сообщила полиция Львовской области, этот инцидент произошел накануне, 18 августа, около 20:35 на улице Рубчака.
В правоохранительные органы с заявлениями о причинении телесных повреждений обратились две женщины в возрасте 23 и 34 лет, а также 36-летний мужчина. Медики диагностировали у пострадавших, в частности, ушибы, ссадины и другие телесные повреждения.
Правоохранители установили личность девушки, причастной к инциденту. Ею оказалась 15-летняя жительница Львова.
По факту умышленного причинения легких телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Родственница пострадавшей рассказала подробности
Подробности конфликта стали известны из поста пользовательницы Threads, назвавшей себя сестрой одной из пострадавших.
По её словам, сестра вместе с парнем выгуливала спаниеля по кличке Норчик. В этот момент к ним подошла женщина с 15-летней дочерью, которые хотели, чтобы собаки поиграли.
Автор поста утверждает, что сестра с парнем вежливо отказались и отошли в сторону, однако после этого девушка набросилась на парня и повредила его телефон. Когда сестра сказала, что вызовет полицию, нападающая, по словам автора поста, набросилась на неё и начала таскать за волосы.
Впоследствии, как утверждает автор поста, девушка напала ещё на одну прохожую. Когда муж пострадавшей попытался вмешаться и прекратить конфликт, несовершеннолетняя ударила его жену в нос.
По словам автора сообщения, её сестра после инцидента обратилась в полицию и к врачам. Она утверждает, что пострадавшей наложили шейную шину, а также сообщает о вырванных волосах и повреждённом ногте.
В сообщении в социальной сети говорится, что это уже не первый случай, связанный с агрессивным поведением этой несовершеннолетней.
Напомним, на территории водохранилища недалеко от Львова трое подростков упали с 15-метровой железобетонной вышки. Один из пострадавших, 16-летний юноша, скончался в больнице от полученных травм.