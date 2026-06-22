Екскомандиру 103-ї бригади ТрО оголосили підозру: у чому його звинувачують і чому за нього заступилася влада

Валерій Курко / © Львівська ОДА

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Колишньому командиру 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Валерію Курку 22 червня оголосили підозру.

Про це повідомив начальник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, а також у Львівській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Полковника Курка звинувачують у нарахуванні майже 80 млн грн бойових виплат без законних підстав.

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За даними слідства, з квітня 2023 року до січня 2024 року посадовець неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування військовослужбовцям «бойових виплат» у розмірі 100 тис. грн.

«Встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання. Маючи інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для виплат, посадовець не забезпечив належного контролю і видав відповідні накази», — розповіли у прокуратурі.

У коментарі ZAXID.NET адвокат Андрій Мартинюк підвтердив, що офіцера дійсно підозрюють у неналежній виплаті підлеглим «бойових» 100 тисяч.

Адвокат назвав таке обвинувачення «надуманим».

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За інформацією видання, Галицький районний суд Львова відхилив клопотання прокурорів про обрання Валерію Курку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначив йому розмір застави у 66,5 тис. грн.

Голова ОВА Козицький став на захист Курка

«Не можу залишитися осторонь цієї ситуації. Валерій Курко — людина, яка фактично з нуля створила 103 бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави», — каже голова ОВА.

За словами Козицького, Курко разом з особовим складом бригади виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту.

«За цей час і він, і його бійці неодноразово довели свою відданість Україні та військовій присязі. Саме тому вважаю, що під час повномасштабної війни такі переслідування є неприпустимими. Моя безперечна повага до кожного бійця та Валерія Курка», — наголосив він.

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Тому Козицький звернувся до суду про готовність взяти на поруки підозрюваного офіцера.

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