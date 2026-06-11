«Аномальний» монастир ухилянтів: як єпископ ПЦУ та охоронець з Львівщини торгували святим саном

З охоронців — у диякони за $1000: на Львівщині викрили незвичного ухилянта / © Фото з відкритих джерел

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Мешканець Львівщини «купив» собі сан диякона, щоб уникнути мобілізації, а згодом допоміг «провернути» цю схему своєму знайомому.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному судовому реєстрі, а деталі справи розповідає zaxid.net

Чоловік працював охоронцем. Від мобілізації він вирішив «прикритися» рясою. Зловмисник передав через посередника 1 тис. доларів хабаря в Калуш, щоб купити посвідчення диякона та інші документи. Ці документи засвідчили нібито його належність до священнослужителів в Ужгородсько-Хустській єпархії ПЦУ.

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Згодом уже висвячений у сан диякон-ухилянт домовився з іншим військовозобов’язаним за 2 тис. доларів хабаря оформити документи про нібито набуття сану та належність до священнослужителів тієї ж Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ. Псевдодиякон зібрав необхідні документи клієнта, 2 тисячі доларів та передав їх організаторам схеми. «Диякон» заробив на цьому половину суми — 1 тис. доларів.

Станом на сьогодні Тарас Павлішак-Лейтнар зазначається дияконом на сайті Свято-Хресто-Воздвиженського монастиря Ужгородського району, а його дата дияконської хіротонії — 29 квітня 2024 року.

Зауважимо, що крім нього, у штаті цього монастиря числиться ще 7 таких «дияконів», висвячених після лютого 2022 року. Зауважимо, що зазвичай у храмі чи монастирі є не більше 1-2, рідше 3 дияконів. Тому така аномальна кількість наштовхує на думку, що йдеться саме про ухилянтів.

Суд присудив чоловіків пʼять років позбавлення волі, але тюремне покарання змінила на два роки іспитового строку.

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Нагадаємо, що організатором цієї схеми, який за гроші висвячував ухилянтів у священників та дияконів, був єпископ ПЦУ Кирило (Михайлюк).

Через цей скандал Синод ПЦУ відсторонив 62-річного єпископа Кирила від управління Ужгородською єпархією і відправив його «на спокій» (пенсію). Також йому заборонили звершувати таїнства хіротонії та видавати будь-які офіційні документи щодо належності осіб до духовенства.

Крім того, що нього триває уже «світський» судовий процес.

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