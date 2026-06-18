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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У Львові 42-річна жінка народила девʼяту дитину

Медики зазначають, що попри підвищені ризики після численних пологів, мама та немовля почуваються добре.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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42-річна жінка народила у Львові девʼяту дитину / Фото: "Реальний Львів"

42-річна жінка народила у Львові девʼяту дитину / Фото: «Реальний Львів»

У Львові в Лікарні Святої Анни 42-річна жінка з Одещини народила дев’яту дитину. Через обстріли родина торік переїхала на Львівщину.

Про це пише Telegram-канал «Реальний Львів».

Хлопчик Левко народився з вагою 3800 г та отримав 9 із 10 балів за шкалою Апгар.

Тепер у сім’ї шестеро доньок і троє синів.

Первістка жінка народила у 20 років, а до переїзду на Львівщину займалася господарством і вихованням дітей.

Медики зазначають, що попри підвищені ризики після численних пологів, мама та немовля почуваються добре.

Нагадаємо, у квітні у поїзді «Івано-Франківськ — Черкаси» народилася дитина. Хлопчик з’явився на світ перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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