У Львові 42-річна жінка народила девʼяту дитину

42-річна жінка народила у Львові девʼяту дитину / Фото: «Реальний Львів»

Реклама

У Львові в Лікарні Святої Анни 42-річна жінка з Одещини народила дев’яту дитину. Через обстріли родина торік переїхала на Львівщину.

Про це пише Telegram-канал «Реальний Львів».

Хлопчик Левко народився з вагою 3800 г та отримав 9 із 10 балів за шкалою Апгар.

Реклама

Тепер у сім’ї шестеро доньок і троє синів.

Первістка жінка народила у 20 років, а до переїзду на Львівщину займалася господарством і вихованням дітей.

Медики зазначають, що попри підвищені ризики після численних пологів, мама та немовля почуваються добре.

Нагадаємо, у квітні у поїзді «Івано-Франківськ — Черкаси» народилася дитина. Хлопчик з’явився на світ перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу.

Реклама

Новини партнерів