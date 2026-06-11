У центрі Львова студент мочився на перехожих з балкона та показував статевий орган: він поплатився

Студента покарали за дебош у центрі Львова / © pixabay.com

Реклама

У Львові на 34 000 гривень оштрафували студента Львівської політехніки, який влаштував пікантний перфоманс у центрі міста.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

Студент у Львові мочився з балкону та показував перехожим свій статевий орган

Як встановили правоохоронці, інцидент стався 31 травня 2026 року. Близько 03:00 години ночі першокурсник Національного університету «Львівська політехніка» перебував на балконі квартири, який виходить безпосередньо на одну з центральних вулиць Львова.

Реклама

Керуючись хуліганськими мотивами, нехтуючи елементарними правилами моральності та добропристойності, хлопець почав здійснювати сечовипускання просто з балкона. Його дії супроводжувалися гучною нецензурною лайкою на всю вулицю. Коли випадкові перехожі зробили молодику зауваження та закликали припинити протиправні дії, він зреагував абсолютно адекватно своєму стану — демонстративно витягнув та почав неодноразово показувати людям свій оголений статевий орган.

Дії хлопця поліція кваліфікувала як кримінальний проступок за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України (хуліганство).

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Що розповів студент у суді

Справа надійшла до суду 5 червня 2026 року. Беручи до уваги, що підсудний повністю та беззаперечно визнав свою винуватість, не оскаржував встановлені під час дізнання обставини та за участю свого адвоката надав письмову згоду на спрощене провадження, Галицький районний суд розглянув обвинувальний акт за прискореною процедурою — без проведення відкритого судового засідання та за відсутності самих учасників процесу.

Під час призначення остаточного покарання суддя детально вивчив дані про особу порушника. З’ясувалося, що хлопець є уродженцем селища Магерів Львівської області, раніше ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, має середню освіту та навчається на першому курсі «Львівської політехніки». На обліку у лікарів нарколога та психіатра студент не перебуває.

Реклама

Головними пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття молодика та його активне сприяння розкриттю злочину (він дав послідовні та детальні покази слідчим). Водночас єдиною і суттєвою обтяжувальною обставиною Феміда визнала вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Остаточний вирок суду

Враховуючи, що хлопець вперше переступив закон, повністю розкаявся та є особою молодого віку, суд дійшов висновку, що його перевиховання цілком можливе без обмеження волі, і призначив грошове стягнення.

Суд ухвалив: хлопця визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок.

Новини партнерів