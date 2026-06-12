У Львові студент розтрощив обличчя працівнику ТЦК і поплатився за це: подробиці

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У Львові студент під час сутички розтрощив кістки обличчя працівнику ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок студентові Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за побиття двох військовослужбовців ТЦК під час проходження військово-лікарської комісії.

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Конфлікт виник після того, як хлопця доправили на ВЛК на вулиці Лемківській, оскільки в системі «Резерв+» не було відомостей про його право на відстрочку. У відповідь на спробу відібрати мобільний телефон юнак влаштував бійку та одному військовому зламав кістки обличчя у кількох місцях, а іншому завдав ударів в область ока й голови.

Деталі конфлікту

Конфлікт стався зранку 12 липня минулого року у приміщенні ВЛК на вулиці Лемківській, 28 у Львові. Обвинувачений — уродженець селища Шкло Яворівського району. У суді він розповів, що того ранку його посеред вулиці затримали працівники ТЦК, перекрили рух автомобілями, заштовхали його в мікроавтобус та привезли на комісію. «Вони заштовхали його в бус і повези на ВЛК. З ним грубо поводились, морально тиснули», — йдеться у вироку.

Хлопець наголошував, що показував військовим документи про навчання, які дають право на відстрочку.

Потерпілий на судовому засіданні підтвердив: у затриманого дійсно були паперові документи з університету. Однак у додатку «Резерв+» інформація про відстрочку з якихось причин не відображалася. Через це юнакові дозволили скористатися телефоном, щоб зв’язатися зі своїм навчальним закладом та попросити надіслати електронну довідку форми №9.

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Очікуючи на документ у коридорі, студент почав голосно і нецензурно висловлюватися по телефону на адресу працівників ТЦК. Один із потерпілих зробив йому зауваження, але лайка продовжилася. Тоді військовий вийшов у коридор, щоб забрати у хлопця мобільний телефон. Обвинувачений заявив, що розцінив це як напад і «інстинктивно почав захищатися».

Студент вдарив двох працівників ТЦК

За матеріалами справи, студент спочатку ударив кулаком в область правого ока одного військового, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження — синець та забій. Після цього вдарив в обличчя військового, який намагався відібрати телефон. Коли той закрив голову руками, то студень продовжив завдавати точні удари по тілу. Припинити побиття змогли лише інші співробітники установи, які підбігли на шум і повалили нападника на підлогу.

Постраждалий досі не відчуває правої частини обличчя

Судово-медична експертиза зафіксувала у військового множинні уламкові переломи кісток обличчя та черепа. За даними суду, потерпілий переніс кілька операцій. На момент суду чоловік заявив, що досі не відчуває правої частини обличчя через пошкодження нерва. «Він не відчуває правої сторони обличчя, у нього затерпає та сіпається нерв. Внаслідок травми у нього погіршився зір у правому оці», — зазначено у вироку.

Як покарали студента

Суд призначив студенту один рік умовного терміну. Також засуджений має сплатити потерпілому працівнику ТЦК майже 20 тисяч гривень за лікування та 120 тисяч гривень моральної компенсації.

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