Коронавірус у Львові й області невпинно пнеться вгору: статистика на 17 вересня

Коронавірус у Львові й області невпинно пнеться вгору: статистика на 17 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 644 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 17 вересня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 143 795 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 644 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 303. Загалом проведено 1975 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 498 людей уже одужали, 3770 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 16 вересня, у Львові та області було підтверджено 552 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 215. Проведено 2029 досліджень методом ПЛР.

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