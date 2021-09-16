У Львові до хворої дитини приїхав п'яний медбрат

Батьки дитини звернулися з цього приводу із заявою до поліції.

За перебування у нетверезому стані на виклику у пацієнта медбрата “швидкої допомоги” у місті Львові відсторонили від роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного центру екстреної медицини.

У повідомленні уточнили, що стосовно медика надійшла заява до поліції, після чого було проведено обстеження, яке підтвердило факт алкогольного сп’яніння. Скільки саме проміле алкоголю було в крові медбрата, не повідомляють.

Медичного працівника відсторонено від виконання професійних обов’язків, йому загрожує звільнення. “Усі особи, які дозволяють собі вживання алкоголю на робочому місці чи толерують це, безапеляційно звільняються керівництвом Центру – без права поновлення на роботі”, - йдеться у повідомленні Львівського обласного центру екстреної медицини.

За інформацією видання Zaxid.net, інцидент трапився під час виклику до хворої дитини на вулиці Лазаренка. Зауваживши, що медик перебуває в нетверезому стані, батьки хворої дитини звернулися до поліції.

Нагадаємо, раніше у рівненській лікарні п’яний 24-річний чоловік напав на 45-річного лікаря-травматолога і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ. У результаті нападу лікар отримав хімічні опіки очей.

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