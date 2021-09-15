У центрі Львова спалахнула масштабна пожежа: загорілась пам’ятка архітектури (фото, відео)

Рух на вулиці Князя Романа перекрили.
У центрі Львова спалахнув дах будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівля розташована на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського.
За попередніми даними, пожежа виникла на останньому поверсі житлового будинку, пише ZAXID.NET.
Гасити займання прибули шість пожежних машин.
Там зараз працюють вогнеборці, через що рух на вул. Князя Романа повністю перекрили.
Нагадаємо, 63-річна жінка загинула під час нічної пожежі у 9-поверхівці Києва. Зайнялося близько першої ночі на 8 поверсі.