У центрі Львова спалахнула масштабна пожежа: загорілась пам’ятка архітектури (фото, відео)

Рух на вулиці Князя Романа перекрили.

У центрі Львова спалахнув дах будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівля розташована на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського.

За попередніми даними, пожежа виникла на останньому поверсі житлового будинку, пише ZAXID.NET.

Гасити займання прибули шість пожежних машин.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання

Стежте за останніми новинами ТСН у Google News