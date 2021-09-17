Коронавирус во Львове и области стремительно рвется вверх: статистика на 17 сентября

Коронавирус во Львове и области стремительно рвется вверх: статистика на 17 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 644 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 сентября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 143 795 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 644 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 303. Всего проведено 1975 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 498 человек уже выздоровели, 3770 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 16 сентября, во Львове и области было подтверждено 552 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 215. Проведено 2029 исследований методом ПЦР.

Напомним, COVID-сертификаты появятся на портале "Дія": когда услуга станет доступной украинцам и как получить документ.

Новости мира: в Турции зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом за 4 месяца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку