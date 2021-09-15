Приніс скарбничку із монетами: у Львові 3-річний хлопчик віддав усі свої заощадження на лікування дівчинки із СМА

Хлопчик сам приніс скарбничку із монетами.

У Львові 3-річний хлопчик віддав на лікування Вікторії Полюги, яка хвора на СМА, усі свої заощадження.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як зазначається, хлопчик віддав хворій на СМА Вікторії 742 грн, які він разом із батьками накопичували на нову іграшку. Мати дитини Лілія Некрасова розповіла, що її син хотів новий трек на день народження та відкладав кошти на іграшку.

"Бабуся сказала, що подарує цей трек йому на день народження. Через місяць Олегу буде 4 роки. Я запропонувала йому віддати ці гроші маленькій Вікторії і він погодився", - розповіла Лілія Некрасова.

Мати хлопчика зазначила, що вона розповіла сину про те, що бувають хворі діти та їм потрібно допомагати. Тоді хлопчик разом із батьками приніс у благодійний фонд свою скарбничку із монетами та віддав її.

Нагадаємо, Вікторія Полюга народилася на вигляд цілком здоровою дівчинкою, розвивалась вчасно, планові огляди лікарів лише підтверджували, що з малечею все гаразд. Аж поки батьки не помітили, що дитина більше не може підняти ніжки. Тоді ж у дитини діагностували СМА.

Єдине лікування у світі, яке це може допомогти – це найдорожчий укол, який навіть внесений до Книги рекордів світу через свою вартість і вколоти його потрібно до двох років. Наразі батьки продовжують збирати кошти для порятунку дівчинки.

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