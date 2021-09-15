Нічого не крав: у Львівській області чоловік залазив у чужі будинки, щоб там поїсти і виспатись

Нічого не крав: у Львівській області чоловік залазив у чужі будинки, щоб там поїсти і виспатись

У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся.

У Львівській області чоловік проник у три чужі приміщення, щоб виспатись там та поїсти. Через це його засудили до 1 року обмеження волі.

Також читайте У Львівській області за борди із адресами боржників оштрафували чиновників "Стрийводоканалу" і міськради

Про це йдеться у рішенні Дрогобицького районного суду Львівської області.

Під час суду з'ясувалось, що чоловік незаконно проліз у три приміщення. Він потрапляв туди, коли в помешканні не було господарів, вибиваючи скло на вікнах. Чужі будинки чоловік використовував для того, щоб виспатись та поїсти. При цьому іншого майна він не крав. Одна із потерпілих, повернувшись додому, виявила там підозрюваного та звернулась до правоохоронців.

У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся. Чоловіка визнали винним у порушення недоторканності житла. Його засудили до одного року обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску.

Руда злодійка: у словацьких Татрах лисиця залізла до пташиної годівниці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання