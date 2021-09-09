Коронавірус у Львові й області зробив величезний стрибок угору: статистика на 9 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 318 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 9 вересня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 141 190 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 318 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 134. Загалом проведено 1149 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 135 157 людей уже одужали, 3738 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 8 вересня, у Львові та області було підтверджено 157 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 53. Проведено 1286 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині майже всі школи знову закриють на карантин.