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Коронавірус у Львові й області зробив величезний стрибок угору: статистика на 9 вересня

Коронавірус у Львові й області зробив величезний стрибок угору: статистика на 9 вересня

unsplash.com

За добу COVID-19 виявили ще у 318 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 9 вересня, демонструє зростання. 

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 141 190 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 318 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 134. Загалом проведено 1149 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді. 

Загалом, 135 157 людей уже одужали, 3738 інфікованих, на жаль, померли. 

Вчора, 8 вересня, у Львові та області було підтверджено 157 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 53.  Проведено 1286 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині майже всі школи знову закриють на карантин.

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