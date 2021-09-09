Коронавирус во Львове и области сделал огромный скачок вверх: статистика на 9 сентября

Коронавирус во Львове и области сделал огромный скачок вверх: статистика на 9 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 318 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 9 сентября, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 141 190 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 318 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 134. Всего проведено 1149 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 157 человек уже выздоровели, 3738 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 8 сентября, во Львове и области было подтверждено 157 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 53. Проведено 1286 исследований методом ПЦР.

Напомним, в Ивано-Франковской почти все школы снова закроют на карантин.

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