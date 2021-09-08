У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі: фото

У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі: фото

На момент прибуття пожежників чоловік вже був мертвим.

У вівторок, 7 вересня, у місті Яворів Львівської області на вул.Озерна,4 сталося займання у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинув 71-річний власник помешкання.

Також читайте Вигоріло 120 кв метрів: у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла в кімнаті мансарди в цегляному житловому будинку, розміром 8х10 м. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з будівлі вибивався густий дим. Через сильне задимленням пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час розвідки задимленого приміщення, вогнеборці виявили тіло власника будинку 1950 року народження.

Пожежу вдалось локалізувати о 10:13 та ліквідувати о 10:27. Вогонь знищив дах на площі 80 кв.м і мансардний поверх на площі 80 кв.м.

Пожежу гасили 12 вогнеборців за допомогою двох одиниць спецтехніки.

Причини та обставини виникнення займання встановлюються.

Нагадаємо, під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро студентів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання