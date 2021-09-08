У Львові знайшли кота Садового і одразу повезли у клініку

У Львові знайшли кота Садового і одразу повезли у клініку

Левчика виявили на площі Ринок біля Ратуші, з якої він учора зник.

У четвер, 8 вересня, у Львові успішно завершилися пошуки “котячого мера” Левчика, який учора несподівано зник з приміщення Львівської міськради після проведення там антитерористичної операції СБУ.

Цей безхатній кіт отримав притулок у мерії та упродовж останнього року жив у приймальній міського голови. Тому, хто його знайде, Андрій Садовий пообіцяв гарний подарунок, зауваживши, що його міг налякати вибух під час навчань.

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Як повідомив директор адміністрації міського голови Львова Євген Бойко, “котячого мера” вдалося досить швидко знайти, але, на жаль він потребує допомоги ветеринара.

“Левчик знайшовся - сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки - повезли у клініку. Знайшла кота працівниця міської ради", - повідомив чиновник.

У повідомленні не сказано, чи виконав свою обіцянку міський голова Львова Андрій Садовий стосовно "гарного подарунка" для того, хто відшукає кота.

Новини України: у Львові шукають кота, який жив у Ратуші неподалік кабінету міського голови

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