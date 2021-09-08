У Львові знайшли кота Садового і одразу повезли у клініку

Левчика виявили на площі Ринок біля Ратуші, з якої він учора зник.
У четвер, 8 вересня, у Львові успішно завершилися пошуки “котячого мера” Левчика, який учора несподівано зник з приміщення Львівської міськради після проведення там антитерористичної операції СБУ.
Цей безхатній кіт отримав притулок у мерії та упродовж останнього року жив у приймальній міського голови. Тому, хто його знайде, Андрій Садовий пообіцяв гарний подарунок, зауваживши, що його міг налякати вибух під час навчань.
Як повідомив директор адміністрації міського голови Львова Євген Бойко, “котячого мера” вдалося досить швидко знайти, але, на жаль він потребує допомоги ветеринара.
“Левчик знайшовся - сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки - повезли у клініку. Знайшла кота працівниця міської ради", - повідомив чиновник.
У повідомленні не сказано, чи виконав свою обіцянку міський голова Львова Андрій Садовий стосовно "гарного подарунка" для того, хто відшукає кота.