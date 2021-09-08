"Контролер взяв і вдарив його": у львівському трамваї розгорівся скандал (відео)

Конфлікт виник через безквитковий проїзд пасажирки.

У львівському травмаї №6 виник конфлікт між контролерами та пасажирами. Інцидент стався у понеділок, 6 вересня.

Як розповіла очевидиця події Марія Малетич, сварка виникла тоді, як кілька людей зайшли у задні двері трамваю на зупинці біля церкви святих Ольги і Єлизавети. Контролери намагались оштрафувати пасажирку без квитка, пише "Діло".

"Хто не мав квитків, то передавав гроші до водія, зокрема, ця жінка. Але у неї залишились ще гроші у руці і контролери подумали, що вона не передала. У грубій формі один із котролерів почав у людини вимагати 200 грн штрафу. Коли люди передали їй квиток від водія, я його зразу закомпостувала і передала їй", - розповіла очевидиця.

За її словами, контролери вирвали з рук пасажирки цей квиток. За жінку словесно заступився інший пасажир, якого начебто вдарив контролер, коли той хотів вийти на зупинці. Ним виявився відомий львівський журналіст та фотохудожник Олег Огородник.

"В цей час на наступній зупинці почали виходити люди і мужчина попросив його пропустити. А контролер взяв і його вдарив, сказавши, що можна виходити крізь інші двері", – розповідає Марія Малетич, яка зняла інцидент на відео.

Діставшись до кінцевої зупинки трамвая, пасажирка і контролери вийшли з транспорту.

"Сказали, що викликали наряд поліції. Десь через 10 хв. двоє контролерів (чоловік і жінка) сіли на трамвай і поїхали. Сказали, що у них зміна закінчується. А один лишився і далі вимагав гроші. Ми чекали годину. Жінка почала плакати, що не буде мати чим добратися в село. Взяла сумки і пішла. Після цього контролер сів у трамвай і також поїхав", – сказала Марія Малетич.

Своєю чергою в ЛКП "Львівелектротранс" переконують, що контролер нікого не бив.

"Я бачив це відео, але воно вирвано з контексту і не видно усієї ситуації. За словами контролера, він виявив пасажирку без квитка, а інші громадяни почали за неї заступатись і провокувати конфліктну ситуацію. Чоловік на відео, який каже, що його нібито вдарили, проходив через натовп", - розповідає начальник відділу контролю "Львівелектротранс" Володимир Кілко.

Він додав, що контролер звернувся з цього приводу у Львівське районне управління поліції.

"Вони напевно проводять перевірку та дадуть правову оцінку усій ситуації. Відео виклала у мережу невідома людина. Ніхто зі свідків не опитаний та із заявою не звертався. Безквиткова пасажирка покинула місце, не дочекавшись поліції. Контролер продовжує працювати", – додав Володимир Кілко.

Нагадаємо, у Харкові на лаві підсудних опинився хлопець, який влаштував дебош у трамваї. Він кидався на водійку та ногою вибив вікно вагону.

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